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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تقدم عشرات السيارات من حماة وحمص باتجاه دمشق

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية السورية
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قال خليل هملو مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دمشق، إنّه بعد دخول الفصائل المسلحة مدينة حمص والاتجاه إلى العاصمة دمشق والاقتراب من الحدود اللبنانية السورية بالأمس، أعلنت الحكومة اللبنانية إغلاق الحدود، لكن المفاجأة كانت أن الهجرة والجوازات في الطرف السوري بمعبر جديدة يابوس فارغا من العناصر ولا يوجد أحد في المركز.
وأضاف «هملو» خلال رسالة على الهواء أنّ الحكومة الأردنية أعلنت إغلاق معبر جابر، مشيرا إلى أنّه بالنسبة للأوضاع في العاصمة دمشق هناك تضافر كبير للأشخاص والأهالي القادمين من مناطق شمال سوريا وبالتحديد محافظات حلب وإدلب وحماة متجهين إلى دمشق، إذ إن أغلبهم كانوا يعيشون في مناطق الشمال قبل سيطرة الفصائل وهيئة تحرير الشام عليها.
وتابع: «هناك عشرات السيارات تقدمت من حماة وحمص باتجاه العاصمة دمشق، بالتالي هناك سيارات كثيرة تجوب العاصمة»، لافتا إلى أن الفصائل الشمالية دخلت دمشق بعد استكمال عملياتها في محافظة حمص.

الفصائل المسلحة مدينة حمص الحدود اللبنانية السورية