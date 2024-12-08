قال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن روسيا كانت تؤكد في وقت سابق على ضرورة أن يجري الرئيس السوري بشار الأسد حوارًا وتفاوضًا مع المعارضة السورية بعد تركه منصبه.

وأضاف مشيك، خلال رسالة مباشرة على الهواء، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد في بيان له أن موسكو على تواصل وحوار مستمر مع جميع فصائل المجتمع السوري، كما أشار إلى دعوة وزارة الخارجية الروسية إلى ضرورة تنفيذ القرارات الأممية وتشجيع الشعب السوري على التفاوض مع بعضه البعض من أجل إيجاد حلول سلمية وسياسية لمشكلات البلاد.

وتابع مشيك: "فيما يتعلق بالقواعد العسكرية الروسية، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواعدها في حالة تأهب قصوى، مع التأكيد على عدم وجود أي تهديد لهذه القواعد في الوقت الراهن"، موضحًا، انّ أن سوريا تعتبر بوابة روسيا إلى الشرق الأوسط، حيث أن القواعد العسكرية الروسية الوحيدة في المنطقة توجد في سوريا.