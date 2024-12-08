الدوري الإنجليزي.. تعرف على تشكيل بورنموث لمواجهة أبسويتش تاون

أعلن أندوني إيراولا المدير الفنى لفريق بورنموث، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إبسويتش تاون، المحترف ضمن صفوفه المصرى سام مرسى، وذلك بعد قليل على ملعب "بورتمان رود"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى "البريميرليج".



وجاء تشكيل فريق بورنموث كالتالى:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: أدم سميث، إيليا زابارني، ديان هويسين، ميلوس كيركيز

خط الوسط: ماركوس تافيرنييه، لويس كوك، ريان كريستي.

خط الهجوم: أنطوان سيمينيو، جاستن كلويفرت، إيفانيلسون.

ويقع فريق إبسويتش تاون المركز الـ 18 برصيد 9 نقاط، بينما يحتل فريق بورنموث المركز العاشر فى ترتيب قائمة البريميرليج برصيد 21 نقطة.