كندة علوش بعد سقوط نظام بشار: "صباح الفرج"

علقت النجمة السورية كندة علوش على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام".



وشاركت كندة صورة جديدة لها تظهر فرحتها وعلقت عليها وقالت:" صباح الفرج".

وأعلن التليفزيون السوري اليوم الأحد، عن سقوط نظام بشار الأسد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وسقط نظام بشار الأسد بعد أن فقد السيطرة على العاصمة دمشق، وأصبحت تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة.

وبث التلفزيون السوري الرسمي مقطع فيديو يظهر مجموعة من المعارضين وهم يعلنون بيانًا بعد سقوط النظام، حيث أشاروا إلى إسقاط بشار الأسد وإطلاق سراح جميع المعتقلين في السجون.