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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تكريم عدد من عمال النظافة بمحافظة الفيوم

حفل تكريم عمال النظافة
حفل تكريم عمال النظافة تقديراً لمجهوداتهم
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شهد  أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، بمحافظة الفيوم، حفل تكريم عدد من عمال النظافة، والذي نظمته جمعية زهراء الإحسان الخيرية بالتعاون مع المحافظة، تقديراً لمجهوداتهم فى الإرتقاء بمنظومة النظافة العامة والحفاظ على البيئة، تنفيذاً لتكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

أُقيمت الفعاليات، بنادي قارون الرياضي، بحضور خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وفاطمة الزهراء إسماعيل رئيس مجلس إدارة جمعية زهراء الإحسان الخيرية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وحشدٍ من المواطنين، والعمال المكرمين.

 

قام سكرتير عام المحافظة المساعد، ورئيس مجلس إدارة جمعية زهراء الإحسان الخيرية، بتكريم عدد 150 عاملاً من عمال مجلس مدينة الفيوم، وعدد 40 من عمال مديرية الإسكان، وعدد 100 عامل من مديرية التربية والتعليم، و100 عامل من عمال نادي قارون الرياضي، وعدد 80 عاملا من ديوان عام المحافظة وباقي دواوين المراكز، ومنحهم شهادات التقدير، تقديراً لما يبذلونه من جهود لرفع مستوى النظافة العامة، والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة.

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