الدورى الإنجليزى.. سام مرسى يقود إبسويتش تاون لمواجهة بورنموث

أعلن كيران ماكينا المدير الفنى لفريق إبسويتش تاون، المحترف ضمن صفوفه المصرى سام مرسى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره بورنموث، وذلك بعد قليل على ملعب "بورتمان رود"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى "البريميرليج".

وجاء تشكيل فريق إبسويتش تاون كالتالى:

حراسة المرمى: أريجانيت موريك.

خط الدفاع: بن جونسون، دارا أوشي، كاميرون بورجيس، ليف دافيس.

خط الوسط: سام مرسى، جاك تايلور، اوماري هوتشينسون، صامويل سزموديكس.

خط الهجوم: كونور شابلين، ليام ديلاب.

ويشارك المحترف المصرى سام مرسى من بداية اللقاء، وذلك بعد المستويات التى يقدمها من بداية الموسم وحتى اليوم.

ويقع فريق إبسويتش تاون المركز الـ 18 برصيد 9 نقاط، بينما يحتل فريق بورنموث المركز العاشر فى ترتيب قائمة البريميرليج برصيد 21 نقطة.