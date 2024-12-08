سقوط بشار الأسد.. عابد فهد: سوريا الجديدة كرامة وحرية

علق الفنان السوري عابد فهد على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا عبر صفحته الرسمية على موقع "X"، تويتر سابقا.

وكتب عابد:"سوريا الجديدة كرامة وحرية فالنحافظ ونحمي كل ممتلكات البلد الاماكن الحيوية. دار الأوبرا المراكز الثقافية المسارح وكل الاماكن الحيوية بكل الحب يا شعب سوريا البطل".

وأعلن التليفزيون السوري اليوم الأحد، عن سقوط نظام بشار الأسد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وسقط نظام بشار الأسد بعد أن فقد السيطرة على العاصمة دمشق، وأصبحت تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة.

وبث التلفزيون السوري الرسمي مقطع فيديو يظهر مجموعة من المعارضين وهم يعلنون بيانًا بعد سقوط النظام، حيث أشاروا إلى إسقاط بشار الأسد وإطلاق سراح جميع المعتقلين في السجون.