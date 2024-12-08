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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مدير تعليم الفيوم يتابع عدد من المدارس بمركز سنورس

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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تابع الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، عدد من مدارس إدارة سنورس التعليمية، ومنها مدرسة الشهيد رمضان عبدالتواب أبوسيف حميده الإعدادية - إدارة سنورس التعليمية، لمتابعة انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة .

 

حيث حضر الدكتور "قبيصي" طابور الصباح بالمدرسة ، وتحية العلم، وأشاد بانضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة ، وحضور جميع العاملين بالمدرسة طابور الصباح، وأكد على ضرورة تنمية وزرع روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس الطلاب منذ الصغر .

 

عقب إنتهاء الطابور قام بالمرور على عدد من الفصول الدراسية لمتابعة سير العملية التعليمية ومستوى الطلاب والأنشطة الصفية والتقييمات الأسبوعية، وناقش الطلاب علمياً للوقوف على المستوى العلمي للطلاب .

كما تابع "قبيصي" البرنامج العلاجي للقرائية بالصفوف الأولى، وقام بمناقشة تلاميذ الفصل على السبورة للوقوف على مستوى القراءة والكتابة لدى تلاميذ الصفوف الأولى، كما تفقد وكيل الوزارة حجرات الأنشطة، ومعامل الوسائط المتعددة.

في سياق متصل، تابعت الأستاذة ريحاب عريق وكيل المديرية، عدد من المدارس بالفيوم، لمتابعة انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس، ومنها مدرسة الصداقة المصرية الفرنسية، ومدرسة الثورة الإعدادية ، ومدرسة أبوبكر الصديق الابتدائية، حيث تفقدت الفصول الدراسية وقاعات رياض الأطفال ، للإطمئنان على حسن سير العملية التعليمية بالمدارس.

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