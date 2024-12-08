وفاة رئيس مدينة زفتى ومحافظ الغربية يعزي أسرته

توفي اليوم ابراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية بعد صراع مع المرض بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الجاد لخدمة أهالي المركز.

ومن جانبه أعرب اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد، مشيدًا بما قدمه الراحل من جهود مخلصة وإسهامات ملموسة في تطوير الخدمات وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأضاف المحافظ: “كان إبراهيم فايد نموذجًا يحتذى به في التفاني والإخلاص، وسيظل اسمه حاضرًا في ذاكرة أبناء زفتى ومحافظة الغربية"

وأعرب المحافظ عن بالغ حزنه وأسفه لرحيل أحد أبرز القيادات المحلية، مشيدًا بدوره الفاعل وجهوده الكبيرة في تطوير مركز زفتى والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد أن الفقيد كان نموذجًا يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل، وترك بصمات واضحة في كل مكان شغله.

وأضاف اللواء اشرف الجندي “لقد فقدنا اليوم قيادة إدارية متميزة لطالما عملت من أجل صالح المواطن والزمت نفسها بخدمة أبناء زفتى بكل إخلاص. أدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان”.