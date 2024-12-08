العدد الجديد من مجلة "قطر الندى" يحتفي بذوي الهمم واليوم العالمي للغة العربية

صدر حديثًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، العدد رقم 728 من مجلة قطر الندى عدد ديسمبر 2024، وفي هذا العدد تحتفي المجلة باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، واليوم العالمي للغة العربية، من خلال قصص وأشعار وأبواب منوعة.

جاء الغلاف بريشة الفنان "سامح يحيى"، معبرا عن فرحة الطفل بالطبيعة من حوله، وفي افتتاحية العدد نجد مقال رئيس التحرير الكاتبة "نجلاء علام" بعنوان "لغتي العربية" عن اليوم العالمي للغة العربية، وكيف ينمي الطفل مهاراته اللغوية.

ويقدم باب "معا" المقدم لذوي الاحتياجات الخاصة، في هذه الحلقة حوارًا مع الطفل عمر بطل الكاراتيه، ويعقبها قصة عن ذوي الاحتياجات بعنوان "شعري جميل".

كما ضم العدد تنويها عن جائزة المبدع الصغير وفروعها وشروطها وطرق التقدم لها، وكذلك احتوى العدد على مجموعة منوعة من القصص، مثل: "صياد السمك وزوجته" وهي حكاية شعبية ألمانية، وكذلك قصة "كيف تكون صديقي" وقصة "رحلة داخل الشاشة الصغيرة".

وتواصل المجلة تقديم مجموعة منوعة من السناريوهات المصورة مثل: سيناريو "ثلاثة لصوص" وهو ماخوذ عن قصة للكاتب الروسي "تولستوي"، وسيناريو "المدينة الفضائية" وحلقة بعنوان "قفزة الكنغر"، وسيناريو "طاقية عم أمين".

وبداية من هذا العدد تنشر مجلة قطر الندى بابًا بعنوان "أخلاقنا الحلوة" وجاءت الحلقة الأولى بعنوان "صلة الرحم"، ويأتي هذا الباب انطلاقا من اهتمام الدولة بالأخلاق واستعادة الروح والشخصية المصرية، وتشارك مجلة قطر الندى بخلق حميد تقدمه للأطفال في كل عدد.

وكذلك نجد في المجلة أبوابًا تحتفي بالشعر مثل "غنواية في لعباية" وقصيدة "ما الشعر.. ما القصة" التي توضح للطفل القارئ الفرق بين النوعين الأدبيين.

تهتم مجلة قطر الندى باكتشاف مواهب الأطفال في كل عدد من خلال باب ورشة الكتابة"، وتقرأون في هذا العدد قصة "حابي" مع تعقيب نقدي عن القصة.

كما تحرص مجلة قطر الندى على تقديم البسمة للأطفال من خلال كاريكاتير للفنان تاعب، وباب لهواة التلوين في كل عدد.

وتصدر مجلة قطر الندى شهريًا عن هيئة قصور الثقافة، وهي إحدى إصدارت الإدارة العامة للنشر، برئاسة الكاتب الحسيني عمران، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وتضم هيئة تحرير المجلة، الكاتب الطاهر شرقاوي مديرًا للتحرير، والفنانة رحاب جمال الدين سكرتيرًا للتحرير، والفنان محسن عبد الحفيظ مخرجًا ومشرفًا فنيًا.