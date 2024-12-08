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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عمرو سلامة بعد سقوط بشار: "متعجبٌ ممن يحزن على سقوط الطاغية"

عمرو سلامة
عمرو سلامة
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علق المخرج عمرو سلامة على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا عبر صفحته الرسمية على موقع "X" تويتر سابقا.

وقال عمرو:"متعجبٌ ممن يحزن على سقوط الطاغية، ومتعجبٌ ممن لديه أمل في مشروع الطاغية. لكنني أتفهم فقط من يخاف على مستقبل شعب سوريا، لأنّه مهما كان المنتصر في الصراع على الكرسي، فإنّ الشعب هو للأسف الخاسر وهو حتما من سيدفع الثمن".

وأعلن التليفزيون السوري اليوم الأحد، عن سقوط نظام بشار الأسد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وسقط نظام بشار الأسد بعد أن فقد السيطرة على العاصمة دمشق، وأصبحت تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة.

وبث التلفزيون السوري الرسمي مقطع فيديو يظهر مجموعة من المعارضين وهم يعلنون بيانًا بعد سقوط النظام، حيث أشاروا إلى إسقاط بشار الأسد وإطلاق سراح جميع المعتقلين في السجون.

عمرو سلامة سقوط بشار الطاغية