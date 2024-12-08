ديربى لندن.. ساكا فى مواجهة خيمينيز بتشكيل أرسنال وفولهام

اعلن الإسبانى ميكيل أرتيتا، المدير الفنى لفريق أرسنال، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فولهام فى "ديربى لندن"، وذلك بعد قليل على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "البريميرليج".

تشكيل أرسنال

وجاء تشكيل فريق أرسنال كالتالى:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: ويليام ساليبا، جاكوب كيويور، جوراين تيمبير.

خط الوسط: مارتن اوديجارد، جورجينهو، ديكلان رايس، توماس بارتي.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، لياندرو تروسارد.

تشكيل فولهام

بينما يقع أعلن الإسبانى ماركو سيلفا ، تشكيل فولهام والذى جاء كالتالى:

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: كيني تيتي، عيسى ديوب، كالفين باسي، أنتوني روبينسون.

خط الوسط: ساسا لوكيتش، ساندر بيرجي، إيميل سميث روي، أليكس إيوبي.

خط الهجوم: راؤول خيمينيز، اداما تراوري.



ويحتل فريق ارسنال المركز الثالث برصيد 28 نقطة، بينما يقع فريق فولهام فى المركز التاسع من تريب البريميرليج برصيد 22 نقطة.

