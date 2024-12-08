أشرف نصار يتابع مران البنك الأهلي للسيدات قبل ملاقاة الأهلي في الدوري

تابع اللواء أشرف نصار رئيس مجلس ادارة نادى البنك الأهلي، المران الجماعي للفريق الأول للكرة النسائية للاطمئنان على آخر إستعدادات الفريق لمواجهة الأهلى والمقرر لها غدا الإثنين ويستضيفها ستاد نادى البنك الأهلى بالعجوزة في الثانية والنصف عصراً.

ويشهد غدا الأثنين، مباراة مثيرة وقوية بين فريقي الاهلي والبنك الأهلي، حيث يتنافس الفريقين على صدارة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم النسائية .

حيث يستعد كلال من الفريقين لحسم النقاط لصالحه، لاعتلاء الصدارة للدوري بشكل رسمي .

وقد حافظ فريق الاهلي على صدارة ترتيب الدوري ، ويدخل مباراته أمام البنك الأهلي برصيد 27 نقطة جمعها من خلال 9 مباريات فاز فيهم جميعا، فيما يحتل المركز الثاني في ترتيب دوري الكرة النسائية لهذا الموسم فريق البنك الاهلي برصيد 24 نقطة جمعها من خلال 8 مباريات فاز فيهم جميعا.

ويستعد كابتن محمد كمال المدير الفني لفريق البنك الاهلي النسائي للمباراة بتدريبات مكثفة وكذلك متابعة كافة مباريات النادي الاهلي لدراسة نقاط قوة وضعف الفريق.

فيما يستمر النادي الأهلي بقيادة شادي محمد المشرف على الكرة النسائية بالنادي وديمتيري لوبوف مدرب الفريق، في تأهيل وإعداد اللاعبين لخوض المباريات والحفاظ على صدارة الدوري

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