الكرة النسائية.. المنتخب السعودي يختتم مشاركته الرسمية الأولى في بطولة غرب آسيا للشابات

اختتم المنتخب السعودي للشابات تحت 20 عامًا معسكره التدريبي في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، الذي جاء على هامش مشاركته الرسمية الأولى في بطولة اتحاد غرب آسيا للشابات.



وشهد المعسكر حصص تدريبية مكثفة، ركزت على رفع الجاهزية البدنية والفنية وتعزيز الانسجام بين اللاعبات.



وعبرت مدير إدارة كرة القدم النسائية، عالية بنت عبدالعزيز الرشيد، عن فخرها بهذا الفريق الواعد وبالجهود الكبيرة التي بذلتها اللاعبات والجهازين الفني والإداري طوال فترة المعسكر، مؤكدةً أن هذه المشاركة تشكل خطوة أساسية نحو تطوير كرة القدم النسائية وبناء فريق قوي ومتماسك قادر على تمثيل المملكة بأفضل صورة.



وأشادت الرشيد بالمستوى الفني للاعبات خلال مباريات البطولة، على الرغم من كونها المشاركة الرسمية الأولى لهذا المنتخب، متطلعة إلى تطور المستوى بشكل أكبر خلال الفترات القادمة استعدادًا للتصفيات الآسيوية التي سيشارك بها المنتخب الوطني للمرة الأولى.

وفاز المنتخب الأردني بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة للشابات، التي أقيمت منافساتها في مدينة العقبة بجنوب الأردن.

واعتلى المنتخب الأردني الترتيب العام للبطولة برصيد ٧ نقاط بفوزه على المنتخب الفلسطيني ١-٠ بالمباراة الختامية التي أقيمت الجمعة ٦ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٤.