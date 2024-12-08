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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أزهرية شمال سيناء تتابع مجمع المساعيد بالعريش

ازهرية شمال سيناء
ازهرية شمال سيناء تتابع مجمع المساعيد بالعريش
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تفقد محمد عبد العظيم ، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بأزهرية شمال سيناء ،اليوم الأحد، مجمع المساعيد بالعريش واستقبال لجان الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ضمن خطة الزيارة الخارجية وذلك في زيارة لمعهد فتيات ابوبكر الصديق الإعدادي بالمساعيد المدرج ضمن المعاهد المرشحة للاعتماد.

تضمنت الزيارة متابعة القاعات الدراسية والمكتبات، ومعامل الحاسب الآلي وغيرها من مقومات العملية التعليمية، ولقد أشاد عبد العظيم بمجهودات الهيئة لتحقيق أهداف خطة التطوير الشامل التي تستهدفها، وتطبيق معايير الجودة، إيماناً بأهمية الدور الذي تلعبه الجودة الشاملة لتحسين وتطوير أداء مؤسسات التعليم.

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تطبيق معايير الجودة العريش