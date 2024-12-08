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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نوران جوهر تتوج ببطولة هونج كونج 2024 وتستعيد صدارة الترتيب العالمى للإسكواش

نوران جوهر
نوران جوهر
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توجت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز، والمصنفة الثانية عالمياً، ببطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش 2024، على حساب مواطنتها نور الشربينى لاعبة نادى سبورتينج، والمصنفة الأولى عالميًا، بنتيجة 3-1.
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 
6-11 ، 11-5، 11-9 ، 11-9 .
ويعتبر هذا التتويج لنوران جوهر ببطولة هونج كونج هو الثانى فى تاريخها مع البطولة.
بهذا التتويج أستعادة نوران جوهر قمة التصنيف العالمى مرة أخرى بعد أن غابت عنها منذ أغسطس 2023. 
وتعد بطولة "هونج كونج المفتوحة للاسكواش"، إحدى البطولات البلاتينية في اللعبة، وأقيمت خلال الفترة من 2 حتى 8 ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 207,500 ألف دولار.
 

نوران جوهر بالم هيلز بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش بطولة هونج كونج نادى سبورتينج نور الشربيني