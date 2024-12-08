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الأحد 08 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

رمضان قرب والتشويق زاد.. شاهد| أجزاء جديدة من مسلسلاتك المفضلة

رمضان قرب.. والتشويق
رمضان قرب.. والتشويق زاد! أجزاء جديدة من مسلسلاتك المفضلة
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مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يزداد التشويق والإثارة في الأجواء، حيث تزدحم الشوارع بالزينة والفوانيس، وتبدأ القنوات الفضائية في الإعلان عن أبرز المسلسلات التي ستعرض خلال هذا الشهر الكريم.

مع تزايد الحماس، يزداد الحماس لمتابعة الأجزاء الجديدة من المسلسلات الرمضانية التي حققت نجاحًا كبيرًا في الأعوام السابقة، على رأس هذه الأعمال يأتي مسلسل "المداح" الذي يعيد تقديم شخصية صابر المداح في أحداث مثيرة. 

كذلك، يواصل مسلسل "العتاولة" تقديم قصصه المشوقة مع أبطاله المميزين، أما "أشغال شقة" فيعود بجزء جديد مليء بالمواقف الكوميدية والدرامية، بينما يواصل مسلسل "كامل العدد" تقديم حكاياته التي تجمع بين الدراما والتشويق. 

تعد هذه الأعمال وغيرها تعد الجمهور بموسم رمضاني حافل بالأحداث المشوقة والمواقف المثيرة التي ينتظرها المشاهدون بشغف.

 

https://www.youtube.com/shorts/xqY1-zFkOsY

 

المسلسلات الرمضانية شهر رمضان المبارك صابر المداح مسلسل العتاولة مسلسل كامل العدد