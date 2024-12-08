الكرة النسائية.. المنتخب الأردني يتوج بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة

فاز المنتخب الأردني بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة للشابات، التي أقيمت منافساتها في مدينة العقبة بجنوب الأردن.

واعتلى المنتخب الأردني الترتيب العام للبطولة برصيد ٧ نقاط بفوزه على المنتخب الفلسطيني ١-٠ بالمباراة الختامية التي أقيمت الجمعة ٦ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٤.

وبالمقابل، استقر المنتخب اللبناني ثانياً برصيد ٥ نقاط، فيما فلسطين ثالثاً بـ ٤ نقاط والسعودية بالمركز الرابع برصيد خال من النقاط.

وهو اللقب الثاني للمنتخب الأردني على مستوى بطولات اتحاد غرب آسيا للشابات، بعدما كان فاز بلقب النسخة الأولى التي أقيمت عام ٢٠١٨ في لبنان، فيما يحمل المنتخب اللبناني لقب النسخة الثالثة من البطولة التي أقيمت بضيافته عام ٢٠٢٢، وكذلك لقب النسخة الثانية التي أقيمت في البحرين عام ٢٠١٩.

وشهدت البطولة تقديم المنتخب السوري اعتذاره عن عدم استكمال البطولة، وعدم قدرته لخوض المباراة التي كان من المقرر أن تجمعه بالمنتخب السعودي بالجولة الأخيرة، وهو ما دفع إلى شطب كافة نتائجه، بحسب قرار لجنة الانضباط ووفقاً للوائح وتعليمات البطولة.

أقيم حفل التتويج بحضور الفاضلة لُجينة بنت محسن بنت حيدر الزعابية عضو اللجنة النسوية لاتحاد غرب آسيا، معالي نايف الفايز رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، السيد خالد الحجاج محافظ العقبة، السيد حمزة الحاج حسن نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، السيد رمزي الكباريتي مفوض الريادة والتنمية المجتمعية في سلطة العقبة، السيدة ستيفاني النبر عضو مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم، والسيد خليل السالم الأمين العام لاتحاد غرب آسيا.

وتناوب الحضور على تكريم حكام البطولة وتوزيع الجوائز الفردية التي كانت من نصيب الأردنية كندا التيتي هدافة البطولة، وزميلتها حلا مرار أفضل لاعبة، والفلسطينية ميراف معروف أفضل حارسة مرمى.

كما تم توزيع الميداليات البرونزية للاعبات المنتخب الفلسطيني، والفضية للمنتخب اللبناني، والميداليات الذهبية وكأس المركز الأول للاعبات المنتخب الأردني.

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