افتتاح المسرح الصيفي بالطور ومشاركة مميزة في الاحتفال بشادي عبد السلام

تقام في السادسة مساء اليوم الأحد، احتفالية فنية بمناسبة افتتاح المسرح الصيفي بمدينة الطور، بمحافظة جنوب سيناء، يحييها الفنان أحمد إبراهيم ويقدم خلالها باقة من أجمل الأغاني الوطنية والتراثية، كما تشارك بها الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو د. ياسر دراز، بالإضافة إلى عروض فنية لفرقتي الطور التلقائية والفنون الشعبية (أطفال).

ويأتي الافتتاح من منطلق تحقيق مستهدفات وزارة الثقافة ومتطلبات التنمية الخاصة بالمحافظات الحدودية.

مشاركة مميزة في الاحتفال بشادي عبد السلام

تشارك هيئة قصور الثقافة في احتفالية وزارة الثقافة بالفنان الكبير الراحل شادي عبد السلام، تحت عنوان "يوم شادي.. ثقافة مصر لعزة الهوية المصرية"، بعرض عدد من أفلامه، والحديث حول مسيرته ودوره في السينما المصرية والعربية، وذلك يومي 11، و 12 ديسمبر الحالي في الساعة الثامنة مساء بمواقعها في المحافظات.

كما تشهد الفعاليات لقاءات للحديث حول تجربة الفنان الراحل ومسيرته الإبداعية، بحضور نخبة من الفنانين وأساتذة المعاهد والكليات الفنية بتخصصات السينما والفنون التشكيلية، بالإضافة إلى محاضرات عن أهمية السينما، وبرامج اكتشاف مواهب، ومسابقات فنية، وندوات بالتعاون مع الإدارة العامة للوعي الأثرى بوزارة الآثار، للتعريف بتراثه الثري.

تواصل المهرجان القومي للتحطيب 14 بالأقصر

تتواصل فعاليات المهرجان القومي للتحطيب بالأقصر في دورته 14 حتى غدا الاثنين بساحة أبو الحجاج الأقصري، ويتضمن حفل الختام عروضا فنية بمشاركة شيوخ اللعبة بمحافظات الصعيد، بجانب عروض لفرق الفنون شعبية التابعة لقصور الثقافة وهي: بني سويف، المنيا، ملوي، أسيوط، سوهاج، والأقصر للفنون الشعبية، بالإضافة إلى فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي.

استمرار فعاليات الملتقى العاشر لمناهضة العنف ضد المرأة

كما يشهد الأسبوع استمرار فعاليات "الملتقى العاشر لمناهضة العنف ضد المرأة" بأسيوط، والذي يتضمن مجموعة من اللقاءات التثقيفية والتوعوية، بجانب الجلسات النقاشية وورش العمل، والورش الفنية والحرفية، وذلك بعدد من قرى المحافظة بمشاركة نخبة من الأكاديميين، بهدف دعم وتمكين المرأة ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا.

برنامج "مصر جميلة" يصل قنا

وتستقبل محافظة قنا هذا الأسبوع فعاليات برنامج "مصر جميلة"، المعني باكتشاف ودعم وتعزيز قدرات الموهوبين من طلاب مدارس بقنا الجديدة، من خلال مجموعة من الورش التدريبية تقدم بالمجان، حتى 12 ديسمبر الحالي، في مجالات الموسيقى "عزف وغناء"، الفنون التشكيلية، المسرح، الكتابة الإبداعية، والأداء الحركي، ويقوم بالتدريب فيها نخبة من الفنانين والأكاديميين المتخصصين، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

هذا وتحفل الأجندة بمجموعة من اللقاءات التثقيفية والتوعوية، الأمسيات الشعرية، والورش الفنية، هذا بالإضافة إلى الفعاليات المقامة بالمحافظات بمناسبة كل من اليوم العالمي للتطوع، واللغة العربية، واليوم العالمي لحقوق الإنسان، وغيرها.