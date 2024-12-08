عاجل.. البنك الأهلي المصري ينفي إصدار شهادات ادخار جديدة بعائد 30%

نفى البنك الأهلي المصري، ما تم تداوله على بعض المنصات الإعلامية بشأن إصدار شهادات ادخار جديدة بعائد 30%.

وأوضح البنك في بيان رسمي، أنه لم يطرح أي شهادات ادخار جديدة بهذا العائد، مشيرًا إلى أن الشهادة المتاحة حاليًا هي الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي، والتي تقدم عوائد على النحو التالي:

30% للسنة الأولى

25% للسنة الثانية

20% للسنة الثالثة

ودعا البنك العملاء والجمهور إلى ضرورة التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها، حفاظًا على استقرار السوق المالي وتجنب نشر الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة.

يُذكر أن البنك الأهلي المصري يُعد من أبرز المؤسسات المالية في مصر، ويحرص دائمًا على تقديم منتجات تتناسب مع احتياجات العملاء، مع الالتزام التام بالشفافية في كافة معاملاته.