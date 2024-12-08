تُوج مصطفى عسل لاعب نادى بالم هيلز، ببطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش 2024، فى نهائى مصرى خالص على حساب مواطنه على فرج لاعب وادى دجلة، بنتيجة 3-1.
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:
11-5 ، 4-11 ، 11-8 ، 11-5 .
ويعتبر هذا التتويج لمصطفى عسل فى بطولة هونج كونج ، هو للمرة الثالثة فى تاريخه.
وتعد بطولة "هونج كونج المفتوحة للاسكواش"، إحدى البطولات البلاتينية في اللعبة، وأقيمت خلال الفترة من 2 حتى 8 ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 207,500 ألف دولار.
البوابة سبورت
للمرة الثالثة فى تاريخه.. مصطفى عسل يتوج ببطولة هونج كونج
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تُوج مصطفى عسل لاعب نادى بالم هيلز، ببطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش 2024، فى نهائى مصرى خالص على حساب مواطنه على فرج لاعب وادى دجلة، بنتيجة 3-1.
تُوج مصطفى عسل لاعب نادى بالم هيلز، ببطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش 2024، فى نهائى مصرى خالص على حساب مواطنه على فرج لاعب وادى دجلة، بنتيجة 3-1.