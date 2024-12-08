للمرة الثالثة فى تاريخه.. مصطفى عسل يتوج ببطولة هونج كونج

تُوج مصطفى عسل لاعب نادى بالم هيلز، ببطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش 2024، فى نهائى مصرى خالص على حساب مواطنه على فرج لاعب وادى دجلة، بنتيجة 3-1.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:

11-5 ، 4-11 ، 11-8 ، 11-5 .

ويعتبر هذا التتويج لمصطفى عسل فى بطولة هونج كونج ، هو للمرة الثالثة فى تاريخه.

وتعد بطولة "هونج كونج المفتوحة للاسكواش"، إحدى البطولات البلاتينية في اللعبة، وأقيمت خلال الفترة من 2 حتى 8 ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 207,500 ألف دولار.



