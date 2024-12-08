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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

منطقة شمال سيناء الأزهرية تستقبل لجنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

منطقة شمال سيناءالأزهرية
منطقة شمال سيناءالأزهرية تستقبل لجنة الهيئة القومية لضمان جو
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استقبل فضيلة الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، والدكتور عادل السايس، مدير عام المواد الشرعية والعربية، يوم الأحد، لجان المراجعة الخارجية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بمعهد ضاحية السلام الاعدادي، ومعهد ضاحية السلام الابتدائي معاهد التابعة لإدارة العريش التعليمية، المدرجين ضمن خطة المنطقة للاعتماد خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025م.

وخلال الجولة التفقدية، للمعاهد المتقدمة للاعتماد أكد رئيس المنطقة على حرص الأزهر الشريف عامة ومنطقة شمال سيناء خاصة، على تحقيق معايير جودة التعليم بمعاهد المنطقة، وبذل كل الجهود لحصول المعاهد على الاعتماد، موضحًا أن المنطقة تعمل ضمن خطة قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، والتي تهدف إلى تحقيق الجودة بالمعاهد الأزهرية والحصول على الاعتماد.

إدارة العريش التعليمية الأزهر الشريف الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد