ads
الأحد 08 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكاهن المساعد في إرسالية العائلة المقدسة يحتفل بأحد ولادة يوحنا المعمدان

ارشيف
ارشيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

احتفل الأب طارق خياط الكاهن المساعد في إرسالية العائلة المقدسة، صباح اليوم بقداس أحد ولادة يوحنا المعمدان  وعيد الحبل بلا دنس بوالده الإله، بالإضافة إلى تذكار عيد الشهيدين بهنام و سارة، وذلك في كنيسة العائلة المقدسة في سد البوشرية، بحسب طقس كنيستنا السريانية الكاثوليكية.

وقد تناول الأب خياط في عظته معاني ميلاد يوحنا المعمدان، الذي كان المبشّر بمجيء المخلص، مؤكدًا على جُودته في تبشير الناس وتهيئة الطريق لمجيء المسيح. 

وأوضح أيضًا الدور الروحي الكبير الذي لعبه يوحنا، حيث عاين الروح القدس وسمع صوت الآب، ووضع يده على رأس مخلص العالم في نهر الأردن.

الحبل بلا دنس السريانية الكاثوليكية العائلة المقدسة اليوم الاحد