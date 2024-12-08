الكاهن المساعد في إرسالية العائلة المقدسة يحتفل بأحد ولادة يوحنا المعمدان

احتفل الأب طارق خياط الكاهن المساعد في إرسالية العائلة المقدسة، صباح اليوم بقداس أحد ولادة يوحنا المعمدان وعيد الحبل بلا دنس بوالده الإله، بالإضافة إلى تذكار عيد الشهيدين بهنام و سارة، وذلك في كنيسة العائلة المقدسة في سد البوشرية، بحسب طقس كنيستنا السريانية الكاثوليكية.

وقد تناول الأب خياط في عظته معاني ميلاد يوحنا المعمدان، الذي كان المبشّر بمجيء المخلص، مؤكدًا على جُودته في تبشير الناس وتهيئة الطريق لمجيء المسيح.

وأوضح أيضًا الدور الروحي الكبير الذي لعبه يوحنا، حيث عاين الروح القدس وسمع صوت الآب، ووضع يده على رأس مخلص العالم في نهر الأردن.