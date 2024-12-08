الكرة النسائية.. الأهلي يلاقي البنك الأهلي للمنافسة على صدارة الدوري غداً

يشهد غدا الاثنين، مباراة مثيرة وقوية بين فريقي الأهلي والبنك الأهلي، حيث يتنافس الفريقين على صدارة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم النسائية، وذلك على ملعب البنك الأهلي في تمام الساعة الثانية والنصف ، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر في عمر الدوري المصري للسيدات.

حيث يستعد كلا من الفريقين لحسم النقاط لصالحه، لاعتلاء الصدارة للدوري بشكل رسمي .

وقد حافظ فريق الأهلي على صدارة ترتيب الدوري ، ويدخل مباراته أمام البنك الأهلي برصيد 27 نقطة جمعها من خلال 9 مباريات فاز فيهم جميعا، فيما يحتل المركز الثاني في ترتيب دوري الكرة النسائية لهذا الموسم فريق البنك الأهلي برصيد 24 نقطة جمعها من خلال 8 مباريات فاز فيهم جميعا.

ويستعد كابتن محمد كمال المدير الفني لفريق البنك الأهلي النسائي للمباراة بتدريبات مكثفة وكذلك متابعة كافة مباريات النادي الأهلي لدراسة نقاط قوة وضعف الفريق.

فيما يستمر النادي الأهلي بقيادة شادي محمد المشرف على الكرة النسائية بالنادي وديمتيري لوبوف مدرب الفريق، في تأهيل وإعداد اللاعبين لخوض المباريات والحفاظ على صدارة الدوري.

وكانت قد انطلقت الجولة العاشرة من عمر الدوري أول أمس الجمعة وضمت الجولة 7 مباريات أبرزها الأهلي أمام بيراميدز والزمالك ضد اتحاد بسيون والبنك الأهلي ضد الطيران.

جاءت نتائج الجولة الـ10 من الدوري المصري للكرة النسائية

الأهلي 6-1 بيراميدز

الزمالك 4-0 اتحاد بسيون

زد اف سي 3-0 إنبي

الاتحاد السكندري 0-3 المصري

المقاولون العرب 0-0 دلفى

وادي دجلة 4-0 المعادي و اليخت

مسار 12-0 بالم هيلز

البنك الأهلي 7-0 الطيران

وجاء ترتيب الدوري المصري للسيدات بعد نهاية الجولة العاشرة لموسم 2024/2025 كالتالي:

1. الأهلي: 9 مباريات، 9 انتصارات، 27 نقطة.

2. البنك الأهلي: 8 مباريات، 8 انتصارات، 24 نقطة.

3. زد: 9 مباريات، 7 انتصارات، 21 نقطة.

4. وادي دجلة: 8 مباريات، 6 انتصارات وتعادل واحد، 19 نقطة.

5. الزمالك: 8 مباريات، 6 انتصارات، 18 نقطة.

6. مسار: 6 مباريات، 6 انتصارات، 18 نقطة.

7. بيراميدز: 8 مباريات، 5 انتصارات، 15 نقطة.