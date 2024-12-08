منتخب القليوبية يتوج بدوري مراكز الشباب توتال إنرجيز 2024

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، استضاف استاد القاهرة الدولي المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب "توتال إنرجيز 2024 جمعت المباراة النهائية منتخبي القليوبية وبني سويف، وانتهت بفوز القليوبية، جاءت البطولة هذا العام تحت عنوان "دوري المنتخبات"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور اشرف صبحي وسط حضور كبير من المسؤولين، أبرزهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وشهد دوري المنتخبات، الذي ترعاه شركة إنرجيز للتسويق إيجيبت للمرة الثانية على التوالي، مشاركة 27 منتخب من جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى فريق برنامج "كابيتانو"، ويأتي هذا الدوري في إطار رؤية الشركة لتطوير مستوى دوري مراكز الشباب وفق المعايير العالمية، واستثمار طاقات الشباب في الرياضة من خلال بيئة مناسبة لاكتشاف وتطوير المواهب.

وفي هذا السياق، أكد السيد توماس شتراوس، المدير العام لشركة توتال إنرجيز للتسويق إيجيبت، أن "دوري المنتخبات" ليس مجرد بطولة رياضية، بل هو منصة متكاملة لتطوير المواهب الشابة وتوجيههم نحو الاحترافية قائلًا:"نحن في توتال إنرجيز ندرك أهمية الدور الذي تلعبه الرياضة في حياة الشباب، ونسعى دائمًا للمساهمة في بناء جيل رياضي قادر على المنافسة على المستويات العالمية."

وأوضح شتراوس أن التعاون مع وزارة الشباب والرياضة يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاع الخاص والحكومة في دعم المبادرات التي تستهدف تنمية المجتمع، مؤكداً أن "الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل مصر"، مشددًا على التزام الشركة بمواصلة دعمها للأنشطة الرياضية والاجتماعية، انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية ودورها في تعزيز التنمية المستدامة.

وأشار شتراوس إلى أن توتال إنرجيز تهدف من خلال هذه البطولة إلى تمكين الشباب من الوصول إلى فرص أكبر، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، معربًا عن أمله في أن تكون هذه البطولة نقطة انطلاق للعديد من اللاعبين نحو الاحتراف الخارجي.

وبدأت فعاليات دوري مراكز الشباب "توتال إنرجيز 2024 في يوليو الماضي، بمشاركة 54 فريقًا في التصفيات على مستوى المحافظات، حيث تتميز هذه النسخة برعاية خاصة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي المرة الأولى التي تحظى البطولة بهذا الدعم الرئاسي، مما يعزز من مكانتها ويسهم في دعم الرياضة المصرية، وأبرز من المعالم المميزة لهذه النسخة تميمة "كابتن طاقة"، التي تُعد أول تميمة لدوري محلي في مصر، ما أضفى حيوية وخصوصية على البطولة.

توجت توتال إنرجيز جهود الفرق بجوائز نقدية لدعم المنتخبات الأولي الأربعة، بالإضافة إلى تكريم أربعة لاعبين في فئات هي "أفضل حارس مرمى" وهو كريم ياسر عبد النبي من منتخب بنى سويف، "هداف البطولة" وهو محمد رضا من منتخب القليوبية، و"رجل المباراة النهائية" وهو محمد عبد الرحمن من منتخب بنى سويف، أما الفائز بجائزة "أفضل لاعب في البطولة وهو حسين وافى من منتخب القليوبية وسوف يحصل على فرصة لقضاء فترة تدريب مع فريق دولي معروف خارج مصر لتعزيز مهاراته وخبراته في بيئة احترافية.

ويمثل دوري مراكز الشباب "توتال إنرجيز 2024" نموذجًا للتعاون الناجح بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم الرياضة المصرية، مما يفتح آفاقًا جديدة للشباب المصري ويضعهم على الطريق نحو مستقبل رياضي مشرق.-