الدورى الإسبانى.. ليجانيس يهاجم سوسييداد بدييجو جارسيا

أعلن بورخا خيمينيز المدير الفنى لفريق ليجانيس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ريال سوسييداد، وذلك بعد قليل، على ملعب "الملعب البلدي دي بوتاركي"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم "لليجا".

وجاء تشكيل فريق ليجانيس، كالتالى:

حراسة المرمى: ماركو دميتروفيتش.

خط الدفاع: فالنتين روزر، سيرجيو غونزاليس، ماتيا ناستاسيتش، خافيير هرنانديز.

خط الوسط: سيدوبا سيسي، يفان نيو، أوسكار رودريغز، دييجو جارسيا.

خط الهجوم: ريناتو تابيا.

ويحتل فريق ريال سوسييداد المركز التاسع برصيد 21 نقطة، بينما يحتل فريق ليجانيس المركز الـ 15 برصيد 15 نقطة.

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