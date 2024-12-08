سكرتير عام مساعد بني سويف يتابع سير العمل بمشروعات الدواجن المركزية

أجرى اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، اليوم بجولة تفقدية بمشروعات الدواجن المركزية "محطة السادات لإنتاج بيض المائدة ومحطة الرومي ومصنع العلف ومنافذ البيع التابعة لها، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل بالمشروع، والاطمئنان والتأكد من توافر المنتجات وجودتها.

وخلال الجولة، تجول السكرتير العام المساعد في عنابر تربية الدواجن وعنابر إنتاج البيض، حيث اطمأن على جودة الأداء وضمان سير العمل في هذه المنشآت الحيوية بشكل منتظم. كما عقد اجتماعًا مع فريق العمل بالمحطة لمناقشة خطة العمل الخاصة بالمحطات خلال فصل الشتاء، مع التركيز على التحصين الوقائي للدواجن لمواجهة التحديات المحتملة في هذا الموسم.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات المتخذة لتطوير عنابر الدواجن، وتحديثها بما يتناسب مع معايير الجودة المطلوبة، إلى جانب مناقشة سبل تحسين وتطوير عملية تصنيع الأعلاف المستخدمة في تغذية الدواجن لضمان صحة وجودة الإنتاج. فيما تم الاطمئنان على توافر بيض المائدة بشكل كافٍ في منافذ البيع التابعة للمحطة، وتوزيع المنتجات على مراكز ومدن المحافظة، لضمان وصولها إلى المواطنين بالجودة المطلوبة والأسعار المناسبة.

وقد رافق السكرتير العام المساعد خلال هذه الجولة كل من: هاني عبد الموجود، مدير المشروعات، مصطفى كامل، مدير محطة السادات، مصطفى مرسي، مدير مصنع الأعلاف، أحمد عبد العظيم، مدير محطة الرومي، علاء سعيد، مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة