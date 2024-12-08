سامسونج تطلق الإصدار التجريبي لواجهة One UI 7

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن إطلاق الإصدار التجريبي لـواجهة المستخدم الجديدة"One UI 7"، والتي تمنح مستخدمي أجهزة "Galaxy" فرصة لاستكشاف ميزات أمان محسّنة وشاملة. ويركز هذا الإصدار على تعزيز حماية البيانات الشخصية من خلال توفير إعدادات أمان متكاملة تتيح المزيد من التحكم والشفافية، تأكيداً على أهمية الأمان الشامل كركيزة أساسية للخصوصية في عصر الذكاء الاصطناعي.

“تمثل منصّة "Knox Matrix" رؤية سامسونج لمستقبل تعتمد فيه الأجهزة المتصلة على حماية بعضها البعض ضمن منظومة واحدة، تعتمد المنصة على مراقبة ذكية متعددة الطبقات للتهديدات بين أجهزة سامسونج المتصلة، مما يرفع مستوى الأمان، وتدعم واجهة “One UI 7” هذا النظام، مما يعزز معايير الأمان المستقبلية.

وتستخدم منصة "Knox Matrix" تقنية "Trust Chain" – وهو نظام بلوكشين خاص وآمن لمراقبة حالة الأمان بين الأجهزة المتصلة. وتمكن لوحة التحكم الجديدة المستخدمين من التحقق بسهولة من حالة أجهزتهم المختلفة، بما في ذلك أجهزة “Galaxy”، وأجهزة التلفزيون، والأجهزة المنزلية، وعندما تكون الأجهزة محدثة وخالية من المخاطر، تظهر حالتها باللون الأخضر، بينما تقدم توصيات عملية للتعامل مع أي تهديدات محتملة في حال وجود خطر.

تقدم "One UI 7" ميزة لاستعادة البيانات، مما يسهل استرجاع البيانات المخزنة على "Samsung Cloud" بشكل آمن. وتتيح هذه الميزة للمستخدمين استعادة بياناتهم الخاصة ونقلها إلى جهاز جديد من خلال استخدام طريقة قفل الشاشة الخاصة بجهازهم السابق، سواء كانت كلمة مرور، أو رمز "PIN"، أو النمط مع ضمان الحفاظ على مزامنة الأجهزة المتصلة وحمايتها.

وضمن منصة "Knox Matrix" توفر ميزة Credential Sync أدوات جديدة لإدارة وتأمين بيانات الاعتماد والهوية الرقمية، ومن خلال تقنية "Passkeys"، يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول بسرعة وسهولة إلى حساباتهم وأجهزتهم باستخدام بيانات اعتماد رقمية آمنة، تُتيح هذه التقنية الدخول إلى تطبيقات وأجهزة مثل أجهزة التلفزيون، أو ثلاجة "AI Family Hub"، باستخدام مستشعر بصمة الإصبع في هواتف "Galaxy" الذكية.

تُعد ميزة الحدّ الأقصى للقيود "Maximum Restrictions" بمثابة حاجز دفاع قوي ضد التهديدات السيبرانية الحديثة، حيث تقدم واجهة "One UI 7" تحديثات جديدة لحماية المستخدمين الذين يحتاجون إلى مستويات إضافية من الأمان. وتم تحديث ميزة "Maximum Restrictions" لتشمل أدوات إضافية للتحكم في الاتصالات، مما يسمح للمستخدمين بحظر شبكات الجيل الثاني 2G لتجنب مخاطر اعتراض البيانات عند الاتصال بشبكات غير آمنة. كما يمكن منع إعادة الاتصال التلقائي بشبكات Wi-Fi التي قد تكون أقل أماناً، مع إمكانية الاتصال يدوياً عند الحاجة.

ويتضمن هذا التحديث تحسينات مهمة في تطبيقي "Samsung Messages" و "Samsung Gallery"، ما يمنح المستخدمين إمكانية إزالة بيانات الموقع من الصور المشتركة، ومنع التنزيل التلقائي للمرفقات، وحظر الروابط، والمعاينات، والألبومات المشتركة.

تقدم واجهة "One UI 7" ميزات أمان متقدمة تمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في حماية أجهزتهم بما يناسب احتياجاتهم، من بين هذه الخيارات الجديدة، يمكن الآن للمستخدمين تفعيل ميزة حظر الاتصالات عبر منفذ USB عندما يكون الجهاز مقفلاً، توفر هذه الميزة حماية فعالة الوصول إلى ملفات الجهاز أو إرسال أوامر ضارة، باستثناء شحن البطارية عند شحن الجهاز في الأماكن العامة، مما يضمن حماية البيانات حتى في حال وقوع الجهاز في أيدي أشخاص آخرين.

ولحماية الأجهزة من التطبيقات الضارة التي يتم تثبيتها يدويًا، تقدم واجهة "One UI 7" نظام "Safe Install" الجديد، الذي يعمل بالتكامل مع ميزة الحظر التلقائي "Auto Blocker" حيث يقوم بإرسال تحذيرات للمستخدمين عند محاولة تنزيل تطبيق من مصدر غير مصرح به. ويساعد هذا النظام في تعزيز وعي المستخدمين بالمخاطر الأمنية، ويمنع التثبيت اليدوي غير المقصود على أجهزة "Galaxy" مما يوفر تجربة أمان موثوقة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

تُقدّم واجهة "One UI 7" ميزات جديدة حصرية لأجهزة "Galaxy" تعزز من حماية الأجهزة والبيانات الشخصية آمنة حتى في حال فقدان الأجهزة أو سرقتها. تشمل هذه الميزات القفل عند محاولة السرقة "Theft "Detection Lock، وقفل الجهاز بلا اتصال بالإنترنت "Offline Device Lock"، وقفل الجهاز عن بعد "Remote "Lock، فيما يمكن الآن لمستخدمي “Galaxy” الاستفادة من إجراءات أمان إضافية مع ميزة التحقق من الهوية "Identity Check"، وهي خاصية اختيارية مخصصة لحالات تعرّض رمز "PIN " الخاص بالجهاز للاختراق، ففي حال تم اكتشاف نشاط مشبوه، فإن هذه التدابير الحصرية لأجهزة “Galaxy” ستعمل على الفور لضمان الحماية.

عند التواجد في موقع غير معتاد، سيُطلب التحقق البيومتري لإجراء أي تغييرات على إعدادات الأمان المهمة، التي قد تعرض المعلومات الشخصية للخطر.

كإجراء إضافي للحماية، سيتم تفعيل خاصية التأخير الأمني "Security delay" لمدة ساعة واحدة لمنع المستخدمين غير المصرح لهم من إجراء تغييرات فورية على الجهاز.

وتعدّ واجهة "One UI 7" خطوة جديدة في التزام سامسونج بالخصوصية في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث تتيح ميزات أمان متقدمة لضمان حماية شاملة. وسيبدأ الإطلاق الرسمي لهذا الإصدار مع أجهزة سلسلة "Galaxy S" الجديدة في الربع الأول من عام 2025.

وبدأ برنامج الإصدار التجريبي في البداية لأجهزة سلسلة "Galaxy S24" من 5 ديسمبرفي دول محددة، تشمل ألمانيا، الهند، كوريا، بولندا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة،. ويمكن لمستخدمي سلسلة "Galaxy S24" التقديم للمشاركة في البرنامج التجريبي عبر تطبيق "Samsung امس

