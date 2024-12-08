لبنان يؤكد أهمية الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، أهمية الحفاظ على سيادة سوريا، وإستقلالها، ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.



كما أكدت الخارجية اللبنانية - عقب اجتماع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب برئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم /الأحد/ - متابعتها باهتمام كبير التطورات الحالية الحاصلة في سوريا، مشددة على رغبة لبنان ببناء أفضل العلاقات مع الدولة السورية وممثليها؛ بما يحفظ المصالح المشتركة للبلدين.

وأشارت الخارجية - في بيان أذاعته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم - إلى احترام لبنان إرادة الشعب السوري؛ حيث يعود له وحده اختيار ممثليه، ونظامه السياسي، ورسم مستقبل بلاده لما فيه خير سوريا مع تأكيد أهمية علاقات حسن الجوار بين لبنان وسوريا.