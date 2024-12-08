روسيا: بشار الأسد قرر ترك منصب الرئاسة وغادر سوريا

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم /الأحد/، أن الرئيس السوري بشار الأسد، قرر ترك منصب الرئاسة وغادر البلاد.



وقالت الخارجية الروسية - في بيان أذاعته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - "نتابع الأحداث المأساوية التي تشهدها سوريا بقلق بالغ. ونتيجة للمفاوضات بين بشار الأسد وعدد من المشاركين في النزاع المسلح على أراضي الجمهورية العربية السورية، قرر ترك منصبه الرئاسي وغادر البلاد، مع إعطاء التعليمات بإجراء عملية نقل السلطة سلميا". وأشارت إلى أن روسيا لم تشارك في هذه المفاوضات.

وناشدت الخارجية الروسية، جميع الأطراف المعنية بتوجيه "دعوة مقنعة إلى نبذ استخدام العنف وحل جميع قضايا الحكم من خلال الوسائل السياسية"، لافتة إلى أن روسيا "على اتصال بجميع فصائل المعارضة السورية".

وقالت: "ندعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، وندعم الجهود الرامية إلى إنشاء عملية سياسية شاملة على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي تم اعتماده بالإجماع".