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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإسبانى.. نايف أكرد يقود سوسييداد لمواجهة ليجانيس

ريال سوسييداد
ريال سوسييداد
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أعلن ايمانول الجواسيل المدير الفنى لفريق ريال سوسييداد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليجانيس، وذلك بعد قليل، على ملعب "الملعب البلدي دي بوتاركي"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم "لليجا".
 

وجاء تشكيل فريق ريال سوسييداد، كالتالى:
حراسة المرمى: أليخاندرو ريميرو.
خط الدفاع: جون أرامبورو، نايف أكرد، ايهين مونيوز، سيرجيو جوميز.
خط الوسط: تاكيفوسا كوبو، مارتن زوبيميندي، لوكا سوسيتش، إيجور زوبيلديا، ميكيل اويارزابال.
خط الهجوم: برايس مينديز.
ويحتل فريق ريال سوسييداد المركز التاسع برصيد 21 نقطة، بينما يحتل فريق ليجانيس المركز الـ 15 برصيد 15 نقطة.

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