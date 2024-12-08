إعلام أردني: السماح لسوريين ولبنانيين بالخروج من معبر جابر تجاه سوريا

قالت آية السيد مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من عمان: «ما يحدث في سوريا له تأثير على الدول المجاورة ومنها الأردن، وهذا ما حدث منذ يومين عبر إغلاق معبر جابر بسبب تسارع الأحداث في الجنوب السوري.. وهناك مصادر إعلامية أردنية تفيد بأنه يُسمح حاليا للسوريين واللبنانيين من لديهم مركبات وقاموا بالدخول إلى الأردن بالخروج الآن من معبر جابر تجاه سوريا"

وأضافت أن الأردن يتابع الأحداث منذ اندلاع الأزمة في الجانب السوري، موضحة أن الأردن يؤكد أنه مع ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال أن يكون هناك استقرار داخل الدولة السورية.

وأشارت إلى أنّ الجهود الأردنية تسعى إلى أن يكون هناك دور فاعل وعودة إلى فاعلية مؤسسات الدولة والحكومية السورية من أجل العمل كالسابق، وضمان حرية وأمن واستقرار الشعب السوري، مشيرة إلى أنه كان هناك تأكيد على أهمية الحوار والتعاون الإقليمي؛ لحل الأزمات الراهنة بما يساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية لجميع الشعوب في المنطقة.

وتابعت: