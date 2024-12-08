تجارة حلوان الأهلية تقدم لطلابها محاكاة للعمل كموظف بنك

تنظم كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان الأهلية ورشة عمل تشمل كافة النواحي المالية والمصرفية، ويلحقها محاكاة للطلاب للعمل داخل البنك.

يأتى ذلك في إطار إهتمام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية بأهمية رفع الوعي والخبرات والمهارات الطلابية والتطبيق العملي للدراسة، لتأهيل جيل قادر على القيادة بسوق العمل.

تقام ورشة العمل تحت إشراف الدكتور جمال علي عميد كلية التجارة، والدكتورة هند عودة منسق برامج كلية التجارة، الدكتورة هبه عبد العاطى، الدكتورة سلفيا انيس، والدكتورة إنجي يحيى مسجلي برامج الكلية.



وتتناول المحاضرات التدريبية معرفة الإطار العام لنظم العمليات المصرفية وكيف تصبح موظف بنك وأهم القطاعات داخل البنك والتثقيف المالي والمهارات اللازمة للعمل في المؤسسات والبنوك، والتي يقدمها الاستاذة مى سعيد عبد الفتاح مسؤول الأنشطة والفعاليات بقطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، والأستاذ محمد عبد الحق رئيس شركة EBS للتدريب والتنمية والتطوير.

وتقام الفعالية يوم الثلاثاء ١٠ ديسمبر وتستمر الى الخميس ١٢ ديسمبر في تمام الساعة 12 ظهرا بحرم جامعة حلوان الأهلية ، مبنى كلية التجارة C، مدرج 2 لتعريف الطلاب بفعاليات النموذج ومن ثم التوجه الي مقر بنك مصر بجامعة حلوان يوم السبت الموافق ١٤ ديسمبر من الساعة ٩ صباحا حتى ١ ظهرا لعمل محاكاة لدور موظف البنك بالإشتراك مع موظفي بنك مصر.