مسرح المنوعات ينطلق من جامعة حلوان لدعم الإبداع الطلابي

استضاف مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان اليوم الأول من فعاليات مسرح المنوعات بمشاركة طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم، في إطار دعم الأنشطة الطلابية التي تسهم في إبراز المواهب وتشجيع الإبداع.

تُقام الفعالية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة المجمع، وبإشراف الدكتور أشرف رضا، المدير التنفيذي للمجمع.

يُعد مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان من أبرز المنشآت الثقافية والفنية في جنوب القاهرة، حيث يتمتع بتجهيزات متطورة وتكنولوجية حديثة تجعله مؤهلاً لاستضافة الفعاليات الكبرى.

حيث يضم المجمع مسرح كبير، قاعات عرض فنية، ومساحات مهيأة لتنظيم الأحداث بمستوى عالٍ من الاحترافية، مما أكسبه لقب "أوبرا جنوب القاهرة"، ويعتبر المجمع منصة مثالية لدعم الإبداع الثقافي والفني وتعزيز دور الجامعة في إثراء المشهد الثقافي المصري.

هذا وقد نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان مسابقة مسرح المنوعات، بمشاركة متميزة من مختلف كليات الجامعة، بهدف تسليط الضوء على مواهب الطلاب في مجالات الفنون المتنوعة. تعد هذه الفعالية جزءًا من خطة الجامعة لتعزيز الأنشطة الطلابية، التي تُسهم في تطوير قدرات الطلاب الإبداعية وتنمية مهاراتهم الشخصية.

تؤكد جامعة حلوان من خلال تنظيم هذه الفعاليات على رسالتها في دعم الابتكار والإبداع بين طلابها، وتوفير بيئة محفزة تُسهم في إعداد أجيال جديدة قادرة على تحقيق التميز في كافة المجالات.