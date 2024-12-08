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الأحد 08 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس الثاني يعزي في رحيل القس ميخائيل عطية كاهن أسقفية الشباب

ارشيف
ارشيف
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قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازه المرقسيه تعزيته في رحيل القس ميخائيل عطية، الكاهن المكرس بأسقفية الشباب، الذي رحل عن دنيانا اليوم.

 وقال قداسته في تعزيته: "المسيح يعزينا جميعًا في خادم أمين ومحب ومجتهد، كرس حياته منذ شبابه المبكر في الخدمة والتعليم والتلمذة والافتقاد، ليس في مصر فقط بل وأيضًا في العديد من كنائس المهجر."


 وأضاف قداسته: "كان محبًا لخدمة الشباب بصورة روحية وعملية، ونجح في التواصل معهم بروح أصيلة وفكر مستنير. 

 

وكان من خدام أسقفية الشباب المخلصين لعشرات السنين في بذل وتعب، وكان يجول يصنع خيرًا مثل معلمه السيد المسيح."

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