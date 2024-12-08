وزير الخارجية الروسي: بشار الأسد قرر التنحي عن منصبه وغادر البلاد

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، اليوم الأحد، بأن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن أن الرئيس السوري بشار الأسد قرر التنحي عن منصبه وغادر البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، بثّ التلفزيون الرسمي السوري بيانًا حول العمليات العسكرية، دعا فيه الشعب السوري إلى "ضرورة الحفاظ على جميع ممتلكات الدولة السورية وعدم الاقتراب من المؤسسات العامة التي ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السوري السابق حتى يتم تسليمها رسميًا".

من جانبه، أعلن رئيس الحكومة السورية، الدكتور محمد غازي الجلالي، استعداده للتعاون مع أي حكومة يختارها الشعب السوري. وأكد في كلمة مسجلة، اليوم الأحد، أن "أي قيادة يختارها السوريون سنتعاون معها حرصًا على المرافق العامة للدولة، وندعم الحفاظ على مؤسساتها". كما دعا "غازي" المواطنين السوريين إلى عدم المساس بالأملاك العامة للدولة، مشددًا على أنها ملك للشعب السوري.