دينا الرفاعي تعرب عن استيائها من التنمر على اللاعبات

قالت الدكتورة دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة والمشرفة على الكرة النسائية في مصر، "أنزعج بشكل كبير من حملات التنمر التي تتعرض لهن لاعبات أندية الفرق النسائية في مصر"، مضيفة "انزعج من هذه التصرفات لأني أرى مجهود اللاعبات وأولياء أمورهن، وما بذلوه من عمل على مدار ثلاث سنوات مضت".

واما عن مقولة "على المطبخ" ، قالت دينا الرفاعي "هذه الكلمة لا تعيب أي امرأة لان المرأة موجودة في المطبخ وأيضا تسعى لتربية أطفالها ليكونوا رجالا وتنجب وتتطور نفسها فهذه الكلمة لا تمس المرأة بأي سوء".

وأضافت الرفاعي، في تصريحات تلفزيونية لها، أنه يجب أن يكون هناك لجنة لملف الكرة النسائية في المجلس الجديد وخاصة وأنه ليس الملف ليس سهلا، مؤكدة أنها راضية عن أدائها في دعم ومساندة هذا الملف، لافتة إلى أن جميع الإدارات من إدارة المسابقات وإدارة شئون اللاعبين وغيرهم كانوا داعمين للملف بشكل كبير.

وأشارت إلى أن ملف الكرة النسائية يعد هدية لمجلس الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة، لما تم من مجهود واضح ومتقدم في هذا الملف، مشيرة إلى أنها تتمنى أن يستمر المجلس الجديد في هذا الملف ، وخاصة وأن كل موسم للكرة النسائية سيتلافى أي أخطاء سابقة.