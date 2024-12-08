إقامة صلوات تجنيز القس ميخائيل عطية في كنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرا

أقيمت في الحادية عشرة من صباح اليوم في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بشبرا، الأب الوقور القس ميخائيل عطية الكاهن المكرس بأسقفية الشباب، الذي رقد في الرب أمس عن عمر بلغ ٧١ سنة وخدمة كهنوتية استمرت ٢٨ سنة.

شارك في صلوات التجنيز من أحبار الكنيسة صاحبا الأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، وعدد كبير من الآباء الكهنة وخورس شمامسة الكنيسة وعدد كبير من الشعب.

وبعث قداسة البابا تواضروس الثاني رسالة تعزية قُرِئَت في الجنازة، كما ألقى الأنبا موسى كلمة تعزية.

وجاء نص رسالة تعزية قداسة البابا كالتالي:

"المسيح يعزينا جميعًا في خادم أمين ومحب ومجتهد، كرس حياته منذ شبابه المبكر في الخدمة والتعليم والتلمذة والافتقاد ليس في مصر وحدها، بل وأيضًا في عدد من كنائس المهجر.

كان محبًا لخدمة الشباب بصورة روحية وعملية ونجح في التواصل معهم بروح أصيلة و فكر مستنير. كان من خدام أسقفية الشباب المخلصين لعشرات من السنين في بذل وتعب وكان يجول يصنع خيرًا مثل معلمه السيد المسيح.