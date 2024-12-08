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الأحد 08 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

زيارة رعوية للأنبا أغاثون في كنيسة مار جرجس بالشيخ زايد

ارشيف
ارشيف
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قام الأنبا أغاثون، أسقف ايبارشيه مغاغه والعدوه ، صباح اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، بصلاة القداس الالهي بكنيسة أمير الشهداء مار جرجس بقرية الشيخ زياد .

 خلال القداس، ألقى  عظة بعنوان "كل شيء ممكن لدى الله"، التي كانت تأكيدًا على قوة الإيمان وإمكانية تحقيق المعجزات مع الله.


كما قام  برسامة أكثر من ٧٥ شماساً  في رتبة إبصالتس بالإضافة إلى اثنين من الشمامسة في رتبة دياكون ، وقد شارك في القداس الصلاة كل من: القمص روفائيل ميخائيل، القس موسي إسحق ، ااقس صموئيل سامي ، الشماس المكرس مدحت ملاك ، ااشماس المكرس كريم سامح ، بالإضافة إلى مرتل و شمامسة الكنيسة.

القداس الألهي اليوم الاحد رتبة إبصالتس