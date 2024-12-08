وزير الخارجية التركي: الشعب السوري من يقرر مستقبله

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبله، مشددا على الحاجة إلى تكاتف الجهود من أجل عودة المواطنين الى أراضيهم.



وقال فيدان - في مؤتمر صحفي خلال مشاركته في فعاليات منتدى الدوحة اليوم /الأحد/ - "إن الإدارة الجديدة في سوريا لابد أن تبنى على أساس راسخ على مبادئ الشمولية وكذلك عدم تقويض القضايا"؛ لذلك لابد أن يكون هناك رغبة في الحل.

وأكد ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي في الدولة السورية وإعادة بناء بلادنا، داعيا "كل الفعاليات" في المنطقة وخارجها للتفاعل مع هذه المعطيات من أجل تجنب أي تصعيد الذي يعمل على عدم الاستقرار في المنطقة.

وشدد على ضرورة الحذر في هذه الفترة.. وقال "إننا على تواصل دائم مع كل المجموعات من أجل ضمان بيئة مستقرة مع الوضع في الحسبان كل الالتزمات لمجابهة الإرهاب".

كما أكد ضرورة حصول كل فئات المجتمع السورى على حقوقهم وتحقيق التعامل المتكافئ لهم من أجل تحقيق الأمن والاستقرار؛ لذلك يجب أن يكون هناك عملية شاملة لكل الأطراف وتوحيد جهود كل الأطراف من أجل الشعب السوري ككل، مشيرا إلى أن تركيا ستستمر في تقديم كل الدعم الى سوريا.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية "قمنا بتعزيز الحوار والنقاش مع كل الفاعلين في كل الإقليم"، مشيدا بالجهود المنهجية البناءة الروسية في تلك الأزمة، موجها الشكر لكل الدول العربية من أجل جهودها البناءة.

وقال فيدان: "إن تركيا تنخرط مع كل الأطراف، وتعمل من أجل تعزيز الاستقرار في الدولة السورية علي مدار"، لافتا إلى أن هناك تحديات كبيرة تحتاج العمل الجيد، وهناك مسؤولية واجبة للتعاون مع الشعب السوري ومع الفاعلين المحليين والدوليين من أجل ضمان وجود بيئة تسمح بالانتقال الأمن دون الإضرار بالمدنيين في سوريا، وبناء وترسيخ وإنشاء كل الدعائم والركائز الأساسية لضمان استقرار وأمن سوريا.

وأضاف أنه كانت هناك محاولات خلال الشهرين الماضيين من قبل الحكومة التركية، للتواصل مع النظام السوري والرئيس الأسد، ولكن باءت كل المحاولات بالفشل.

وأضاف أن تركيا لديها مخاوف بشأن تنظيم (داعش) وغيره من المنظمات الإرهابية، التي تستغل هذه التوترات والمواقف العصيبة خلال الفترة الانتقالية، لافتا إلى أن أنقرة يقظة بهذا الشأن وتفكر مليا من أجل ضمان عدم استغلال تلك المنظمات الإرهابية لهذه التغييرات لصالحها.

وأوضح أن تركيا على تواصل دائم مع الولايات المتحدة بشأن كل العمليات المرتبطة بالوضع في سوريا، وتعلم مصادر التهديد ومستعدة للاستجابة الفورية، وسيكون لديها محادثات مع الإدارة الأمريكية الجديدة أيضا حول هذا الشأن.