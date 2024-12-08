افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة العجمى بالإسكندرية

تفقدت المهندسة هدى ابو كليلة رئيسة حى العجمى بالإسكندرية، يرافقها جمال عمار وكيل مديرية التموين و التجارة الداخلية، أحمد عبد الحميد مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية و ريهام عبد القادر مديرة ادارة تموين العجمى ومحمد الشافعى رئيس الرقابة، فعاليات سلسلة أسواق اليوم الواحد و للمرة الخامسة و المقام بميدان أمام مسجد الحديد و الصلب بمنطقة العجمى.

ضمت السوق مجموعة كبيرة من التجار لعرض العديد من السلع الغذائية من اللحوم الطازجة و اللحوم المجمدة و الدواجن و الأسماك و الأجبان و السلع الأساسية مثل الزيوت و الأرز و المكرونات و السمن و السكر الخضر و الفاكهة و العطارة و البهارات و التمور و البسكويت و الحلويات و الخضار المجهز و المشروم.

كما امتاز السوق بصرف السلع التموينية و نقاط الخبز بالبطاقات التموينية، وكذلك بيع الخبز البلدى المدعم من خلال البطاقات التموينية، وذلك بأسعار تنافسية تصل إلى ٣٠ %.

تفقد جميع باكيات السوق و استعراض السلع الغذائية المعروضة و الأسعار المخفضة الموجودة على كل سلعة قبل و بعد التخفيض و كذلك جودة السلع و التى تميزت بجودة عالية و أسعار بتخفيضات حقيقية عن مثيلتها بالأسواق.

يتميز السوق بوجود إدارة و أمن حراسات و نظام حماية مدنية لمواكبة أسواق اليوم الواحد العالمية، كما تميز السوق وجود حملة طبية من الصحة للكشف على المواطنين و فحوصات قياس الضغط و السكر.