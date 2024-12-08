الإعدام لربة منزل لاتهامها بقتل "مسنة" لسرقتها بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالإعدام شنقًا لربة منزل وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية، على ما اقترفته، وذلك لاتهامها بقتل مسنة طعنا لسرقة مصوغاتها الذهبية ومبالغ نقدية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز علي محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

وأحالت النيابة العامة المتهمين "محمد.ا.ز.م" 48 سنة، و"جيهان.ع.ا" 45 سنة، في القضية رقم 20673 لسنة 2020 جنايات أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 2643 لسنة 2020 كلي جنوب بها، لأنهما في يوم 2020/9/8 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية.

قتلا المجني عليها نفيسة محمود مصطفى عمدا مع سبق الإصرار بأن بينا النية والعزم على قتلها بدافع سرقة حليها، إذ برقت عين المتهمة الثانية لما أبصرت تزينها بهم سلفًا فأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض، وقصدا مسكنها وما أن ظفرا بها حتى بادرت الثانية بكم فاهها فأضعفت مقاومتها واستتبعها الأول بطعنة استقرت بعنقها قاصدين قتلها فأحدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أنه قد ارتكبت تلك الجناية بقصد ارتكاب جنحة أخرى هي أنهما في ذات الزمان والمكان: سرقا المشغولات الذهبية والمبالغ النقدية المبينة وصفًا بالأوراق المملوكين للمجني عليها نفيسة محمود مصطفى وكان ذلك من مسكنها، على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحًا أبيض "سكين".