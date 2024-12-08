اليوم.. الزمالك يلتقي أنيمبا النيجيري في ثاني محطات الكونفدرالية

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الأحد، نظيره أنيمبا النيجيرى، على ملعب “جودسويل أكبابيو”، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة، من مسابقة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تضم الزمالك والمصري البورسعيدي، وبلاك بولز الموزمبيقي، وأنيمبا النيجيرى.

وفاز الزمالك في الجولة الأولى على بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما الأربعاء الماضي باستاد القاهرة الدولي.

وأحرز هدفي اللقاء لصالح الزمالك اللاعب إيشو في الدقيقة 45، ونبيل عماد دونجا في الدقيقة 51 من عمر اللقاء، وبهذا الفوز يضع الزمالك أول ثلاث نقاط في جعبته مع دوري المجموعات بكأس الكونفدرالية، وذلك في أولى خطواته نحو الحفاظ على اللقب.

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم تحكيم رواندي لإدارة مباراة اليوم، يتكون جون كلود إيشموي حكماً للساحة ويعاونه مواطناه سعيدي نديسابا وإيريك موجابو مساعدين والرواندي رويرسا فيديلي حكماً رابعاً.

كما عين "كاف" الغاني بروسبر هاريسون أدو مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام عبده علي محمد من جيبوتي، والمنسق العام جولز كارانجوا من رواندا.

الفارس الأبيض يتطلع لمواصلة الانتصارات من أجل الحفاظ على اللقب

ويبحث الزمالك اليوم عن ثاني انتصاراته وزيادة حصيلة النقاط إلى 6 نقاط، في بداية انطلاقة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، الذى يحمل لقبها.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب قرر تولي أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نيجيريا.

واستعد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، لتك المباراة بخوض مواجهة ودية أمام فريق الرجاء بمطروح، والتي انتهت بفوز القلعة البيضاء بثلاثية نظيفة.

استعان الجهاز الفني للزمالك فى تلك المباراة باللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة غزل المحلة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، من أجل تجهيزهم لمواجهة أنيمبا النيجيري.