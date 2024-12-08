حشود عسكرية على الحدود العراقية السورية بعد إسقاط نظام الأسد

أفادت هبة التميمي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، بأن الحدود العراقية تم تأمينها بشكل كامل عقب سقوط النظام السوري، حيث بدأت القطاعات العسكرية في حشد قواتها الأمنية من الحرس الحدودي والجيش، بالإضافة إلى الحشد الشعبي على جميع الحدود.

وأشارت إلى أن الحدود العراقية مؤمنة ومحصنة تمامًا وفقًا لتصريحات قائد حرس الحدود.

وأضافت "التميمي" في مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه تم إخلاء مبنى السفارة العراقية في دمشق، ونقل طاقمها إلى لبنان، إلى جانب إغلاق معبر القائم الحدودي بين سوريا والعراق بشكل كامل منذ يوم أمس، وذلك بعد دخول نحو 2500 من ضباط وجنود الجيش السوري النظامي، بالإضافة إلى الموظفين المدنيين، ليتم نقلهم بعد ذلك إلى مستشفى القائم.

وتابعت: "تم استقبال الجنود والضباط السوريين في العراق، حيث تم تزويدهم بالمياه والغذاء والدواء والخيام، ليتم تأمينهم بالكامل من قبل الجيش العراقي في معبر القائم، ولم يتم نقلهم إلى دمشق بسبب الأوضاع الراهنة".

