وكيل صحة الدقهلية يعلن مناظرة 3400 حالة ضمن منظومة التشخيص عن بعد

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم الأحد عن قيام فريق عمل المبادرة الرئاسية "التشخيص عن بعد" بمناظرة 3470 حالات بـ 16 مستشفى تابعة خلال نوفمبر الماضى.

وأضاف مدكور أن مستشفى دكرنس احتل المركز الأول فيما يتعلق بعدد الحالات التى جرى مناظرتها بواقع 585 حالة ، تلاها شربين إجمالى حالات بلغ 433 فيما سجلت 397 تمى الأمديد رمد المنصورة 393حالة.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى ان فريق المبادرة قام الشهر الماضى بمناظرة نحو 255 حالة بعناية القلب، و183 عناية عامة ، فضلاٌ عن 248 حالات الأطفال وعناية الأطفال ونحو 168 بالحضانات.

كما ثمن وكيل الوزارة جهود فريق عمل المبادرة الرئاسية، وفى مقدمتهم الدكتورة نهى عباس منسق المبادرة

كما شدد على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذى يكفل وصول الخدمة إلى المناطق النائية.

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