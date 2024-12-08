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الأحد 08 ديسمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة الدقهلية يعلن مناظرة 3400 حالة ضمن منظومة التشخيص عن بعد

جانب من أعمال مناظرة
جانب من أعمال مناظرة الحالات وتشخيصها عن بعد
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أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم الأحد عن قيام فريق عمل المبادرة الرئاسية "التشخيص عن بعد"  بمناظرة 3470  حالات بـ 16 مستشفى تابعة خلال نوفمبر  الماضى.
وأضاف مدكور أن مستشفى دكرنس احتل المركز الأول فيما يتعلق بعدد الحالات التى جرى مناظرتها بواقع 585 حالة ، تلاها شربين إجمالى حالات بلغ 433  فيما سجلت 397 تمى الأمديد  رمد المنصورة  393حالة. 
من جانبه أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى ان فريق المبادرة قام الشهر الماضى بمناظرة نحو 255 حالة بعناية القلب، و183  عناية عامة ، فضلاٌ عن 248  حالات الأطفال وعناية الأطفال  ونحو 168 بالحضانات.
كما ثمن وكيل الوزارة جهود  فريق عمل المبادرة الرئاسية، وفى مقدمتهم الدكتورة نهى عباس منسق المبادرة

كما شدد على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذى يكفل وصول الخدمة إلى المناطق النائية.

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