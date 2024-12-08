تحرير 220 مخالفة تموينية خلال أسبوع ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والمحلات والأنشطة التجارية

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 6ديسمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي أعده جمعة عبد الحفيظ مدير مديرية التموين، الإشارة إلى تشكيل عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والأسماك وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص الطب البيطري - مفتشى الأغذية المراقبة الحالة التموينية ومتابعة السلع الغذائية المعروضة واحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وكذلك الإعلان عن الأسعار وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية

في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 131 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 33 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 20 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، 14 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 35 محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، 14 محضر لعدم وجود ميزان حساس وسجل زيارات، 12محضر للتصرف في 232 جوال دقيق من حصص المخابز البلدية، 3محاضر لتجميع دقيق بلدي مدعم بهدف التربح غير المشروع.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر ديسمبر للبدالين بنسبة 50 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 4 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، محضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

وفي مجال الأسواق والمحلات العامة، أسفرت الجهود عن تحرير محضرين لحيازة وعرض سلع مدعمة من قبل الدولة، حيث تم ضبط والتحفظ على 5 أجولة سماد مدعمة من وزارة الزراعة، غير مصرح بتداولها خارج المنافذ المخصصة، بالإضافة إلى 72 عبوة زيت تمويني كانت معروضة للبيع بشكل غير قانوني. فيما تم تحرير 3محاضر للمخالفين لعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية وتم ضبط 500 لتر من الألبان الفاسدة، 45 علبة ألوان، 2 جركن ثنر، و50 علبة بويات، فضلاً عن 28 عبوة مبيدات حشرية منتهية الصلاحية. كما تم تحرير 7 محاضر ضد المسؤولين عن محلات السلع الغذائية وغير الغذائية، وذلك لحيازتهم وعرضهم للبيع منتجات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير التي تُثبت مصدرها، شملت المضبوطات 88 عبوة زيوت سيارات- 10 أطباق لحوم مفرومة مجمدة- 9 كجم مقرمشات و80 كيس سناكس و60 عبوة عجوة- 20 عبوة مواد كيماوية غير مصحوبة ببيانات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حيث تم التحفظ على المضبوطات، والعرض على النيابة العامة للتصرف.

وفي السياق ذاته، تم تحرير محضرين ضد المسؤولين عن محلات سلع غذائية لحيازة وعرض سلع غذائية دون البيانات اللازمة على العبوات مثل تاريخ الإنتاج والانتهاء وعنوان التصنيع، حيث تم ضبط 9 عبوات عسل أسود- 10 عبوات زبدة- 22 عبوة مخلل بلدي- 12 كجم مصنعات لحوم مجمدة، وفي حملة مشتركة مع هيئة الدواء، تم ضبط أحد المحلات المتخصصة في بيع المستلزمات الطبية، حيث كان يقوم بحيازة وبيع أدوية وعقاقير طبية بدون ترخيص من الجهات المختصة. كما تم ضبط عدد من الأدوية الطبية البشرية وألبان الأطفال المباعة بشكل غير قانوني. وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتم تحرير محضر ضد أحد تجار المواد الغذائية لاستخدامه أكياسًا سوداء لتعبئة المواد الغذائية، ما يتعارض مع الاشتراطات الصحية وحفاظًا على سلامة الغذاء. بينما تم تحرير 3محاضر ضد بعض المسؤولين عن محلات بيع السجائر والأدخنة، وذلك لحيازتهم سجائر مستوردة مجهولة المصدر، وتم ضبط 530 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

من جهة أخرى، تم تحرير 10 محاضر ضد الجزارين للذبح خارج المجازر الحكومية. حيث تم ضبط 100 كجم من اللحوم البلدية المذبوحة بطرق غير قانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجزارين المخالفين. كما استمرت الحملات في ضبط المخالفات الخاصة بالأنشطة التجارية التي تعمل دون ترخيص، حيث تم تحرير 9 محاضر ضد المسؤولين عن بعض الأنشطة التجارية التي بدأت النشاط دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، بالإضافة إلى تحرير 22 محضر أخرى ضد أصحاب المنشآت التجارية الذين لم يقوموا بالإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح للجمهور، و21 محضرًا ضد العاملين في هذا المجال لعدم حملهم الشهادات الصحية السارية من وزارة الصحة، بجانب تحرير 4 محاضر ضد المسؤولين عن مستودعات بوتاجاز لقيامهم بالغلق وعدم ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، كما تم تحرير محضر ضد أحد محطات الوقود لعدم احتفاظه بسجل التفتيش.