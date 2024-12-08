مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية تستكمل خطة تطوير منطقة إسكان مبارك بمدينة المستقبل

تقوم مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية باستكمال أعمال إنشاء ورصف الطرق بمنطقة إسكان مبارك بمدينة المستقبل.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة شبكة الطرق بمدينة المستقبل.

من جانبه، صرح المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، بأن الأعمال تشمل إصلاح منظومة الصرف الصحي لجميع العمارات وتبليط الشوارع الجانبية بالانتر لوك وإنشاء أرصفة وجزر وباركات وشبكة صرف مياه أمطار.

جدير بالذكر، أن مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية تقوم بتنفيذ مشروع تطوير ورصف الطرق بالمستقبل ضمن خطة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، حيث وجَّه محافظ الإسماعيلية باستكمالها بخطة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وحتى يتم الانتهاء من كافة الشوارع بمنطقة إسكان مبارك؛ من أجل توفير بيئة مناسبة لممارسة كافة الأنشطة الاجتماعية والصناعية والحرفية بالمنطقة.