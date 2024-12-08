حبس متهم في تهريب كمية من الهيروين عبر مطار القاهرة

أمرت نيابة النزهة، بحبس شخص حاول تهريب كمية من مخدر الهيروين، بمطار القاهرة الدولي 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وألقت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ القبض علي أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الشرقية)، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين) مخبأة داخل إحدى حقائبه، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المغادرة من البلاد.

وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة بقصد تهريب المواد المخدرة المضبوطة والإتجار بها، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

