بينها صورة للشيخ زايد.. الإمارات تنظم معرض فوتوغرافيا لسباقات السيارات

شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية الغماراتية بعرض مجموعة من الصور التاريخية في صالات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى الفورمولا1 في أبوظبي 2024 وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الارشيف على إثراء هذا الحدث الرياضي العالمي بالصور التاريخية ذات الصلة بالحدث.

وتبرز الصور التي شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية بعرضها في الحدث الرياضي الكبير صوراً للمؤسس والباني الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- يقود سيارته بنفسه، وقد عُرف عنه ذلك حين كان يتفقد أعمال الإنشاءات وأحوال المواطنين منذ كان ممثلاً للحاكم في مدينة العين، وحاكماً لإمارة أبوظبي، وتعرض بعض الصور ما بلغته دولة الإمارات العربية المتحدة من تطور وازدهار في ظل قيادته الحكيمة، وبجهود القادة العظام الذين ساروا على نهجه وواصلوا مسيرته في البناء والنماء والتطوير.

وكل صورة تم عرضها في صالات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى الفورمولا1 لها تاريخها الذي يرتبط بمراحل نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة وتطورها، وتبرز تنوع السيارات التي احتفظ الأرشيف والمكتبة الوطنية بصورها في أرشيفاته، لأنها ارتبطت بالمسيرة التاريخية المظفرة لشيوخ الإمارات الكرام.

ومشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية في هذا الحدث الرياضي ينبثق من أهميته بوصفه قمة سباقات السيارات، وقد جعل من أبوظبي مقصداً عالمياً ووجهة لعشاق سباقات السيارات.

هذا ويحتفظ الأرشيف والمكتبة الوطنية بآلاف الصور التاريخية الوطنية في أرشيف الصور وفي أرشيف الرئاسة لديه، وهذا ما يجعله قادراً على تقديم البُعد التاريخي للدولة في مختلف المناسبات، ومن هذا المنطلق فإنه اختار الصور الملائمة والتي تثري هذا الحدث الرياضي العالمي.