خلاصة القول.. سقط «الأسد» ولم تسقط سوريا

الأحد 08/ديسمبر/2024 - 02:34 م

في اعتقادي أن سوريا لن تسقط بالمعنى الراسخ في أذهان الكثير، مثلما حدث في «ليبيا أو اليمن»، وإنما سوف يكون هناك اتفاقات، حتى وإن ظهر المشهد العام مضطربًا، لكن سيكون للدولة العميقة حسابات أخرى.

ما شاهدناه من تساقط المدن السورية، واحدة تلو الأخرى، دون مقاومة من القوات المسلحة الرسمية، بل وانحصارها بشكل تكتيكي ناحية العاصمة، يشير إلى أن هناك تفاهمات من الطرفين بأن التغيير حتمي في هذه الأثناء.

المشكل الأساسي هو نظام الرئيس بشار الأسد، حيث إن ما يسمى بالائتلاف الوطني السوري، الذي حظي بدعم دولي وتم الاعتراف به كشريك في الحوار، منذ اندلاع ثورات الخراب العربي في 2011 سعى إلى تغيير نظام حزب البعث العربي الاشتراكي «حزب الرئيس».

لماذا استمر النظام إلى الآن

واكتسب النظام السوري استمراريته، من الدعم المطلق من ذراع إيران الطولى «حزب الله»، وكذلك روسيا إلى ما يقرب من 12 عامًا، حتى بدأت «موسكو» حربها مع أوكرانيا، وبدأت حرب لبنان بين حزب الله وإسرائيل، الأمر الذي قلل من المساندة.

جزء كبير من هذا إضافةً إلى تدخلات دول أقليمية ودولية، لتغيير المشهد السياسي السوري أدي ما بدأت به الجماعات المسلحة في الشمال يوم 27 نوفمبر الماضي، إلى انتهاز الفرصة التي تم التخطيط لها جيدًا، وإحكامها ووضعها قيد التنفيذ.

سوريا دولة ليست بالسهولة التي يعتقدها البعض، فهي قلب الشام النابض، وعضو مؤسس لجامعة الدول العربية، ولديها من الحضارة والتاريخ ما يجعلها تقف على أرض صلبة ولديها جيش خاض حروبًا ويعرف قيمة الوطن.

الجيش الوطني تفهم طبيعة المرحلة

أرى أن الجيش العربي السوري تفهم جيدًا طبيعة المرحلة الراهنة التي يمر بها وطنه، وبناءً عليه أدرك مبكرًا حتمية تغيير الرئيس، حفاظًا على مؤسسات الدولة وأركانها، وأن العنف والمواجهة النارية لم تخلف إلى هدم ودمار ما تبقى من الدولة.

وهذا ظهر جليًا في خطاب رئيس الحكومة، محمد غازي الجلالي فجر اليوم، فأبرز أنه مستعد للتعاون مع أي حكومة يختارها السوريون، وأنه ليس حريصًا على أي منصب، ويمد يده للمعارضين للتعاون من أجل البلاد، وأشار إلى أن سوريا لكل السوريين، وأي قيادة يختارها السوريون سينقل لها كل الملفات.

ومن الناحية الأخرى، قال قائد الفصائل المسلحة في سوريا، إن المعارضة، ستترك إدارة شئون مؤسسات الدولة، في يد رئيس الحكومة حتى يتم انتقالها بشكل رسمي، وذلك بالتزامن مع الخطاب الذي ألقاه «الجلالي» فجر اليوم.

ربما في القريب العاجل ستكون الأمور أكثر إيضاحًا مما عليه الآن، وستظهر سيناريوهات قلب الشام الجديد، دعونا نرى دون أن نرسخ في أذهان بعضنا أنه فتح بعد إغلاق كما يروج له أهل الشر، فـ«سوريا» دولة.